Metin Uca'dan Derya Yanık'a 'yerli ve milli' sorusu: "Peki siz makam aracına binerken korkuyor musunuz?"
Sunucu Metin Uca, Twitter hesabından 'yerli otomobil' TOGG'u paylaşıp "Duruşun kafirleri korkutuyor" diyen yeni Aile Bakanı Derya Yanık'a yanıt verdi. Uca, Yanık'a TOGG'un İtalyan tasarımı olduğunu hatırlatarak "Peki siz makam aracına binerken korkuyor musunuz?" diye sordu.
Yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yeni Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma yanıt verdi.
Yanık, 'yerli otomobil' TOGG'un fotoğrafını, "Heybetini gizli tut yiğidim duruşun kâfirleri korkutuyor" mesajıyla paylaşmıştı. Uca, bu tweete makam aracı sorusuyla yanıt verdi.
"PEKİ SİZ MAKAM ARACINA BİNERKEN KORKUYOR MUSUNUZ?"
Uca, Yanık'a, 'yerli otomobil' TOGG'un İtalyan tasarım bürosu Pininfarina tarafından tasarlanlandığını hatırlatarak şu cevabı verdi:
"Bavyera Motor Fabrikaları markası meftunu bir kafir olarak diyorum ki yerli ve milli Pininfarina prototipinin heybetinden ürktüm. Peki siz Daimler ve Benz adlı iki mühendisin ürettiği yatırımcılardan birinin kızının adını taşıyan makam aracına binerken korkuyor musunuz?"
Uca'nın paylaşımı şu şekilde:
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