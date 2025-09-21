Mevsim geçişlerinde bağışıklığınızı güçlendirerek enerjinizi koruyun: Sonbaharda sağlığınızı koruyacak 6 beslenme önerisi

Sonbahar; yazın enerjisinden kışın soğuklarına geçişi simgeler. Bu dönemde havaların serinlemesiyle birlikte bağışıklık sistemi zayıflayabilir, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar artış gösterebilir. Vücudu güçlü tutmanın en önemli yolu ise doğru ve dengeli beslenmeden geçer. Mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek, su dengesini korumak ve bağışıklık dostu gıdaları sofraya dahil etmek sonbaharda sağlıklı kalmanın anahtarıdır. Peki, mevsim geçişlerinde enerjinizi koruyacak tüyolar nelerdir? İşte, sonbaharda sağlığınızı koruyacak 6 beslenme önerisi...

SONBAHARDA SAĞLIĞINIZI KORUYACAK 6 BESLENME ÖNERİSİ

1. Mevsim sebze ve meyvelerine yönelin

Balkabağı, karnabahar, brokoli, lahana gibi sebzeler vitamin ve mineral açısından zengindir.

Nar, elma, armut ve ayva gibi meyveler hem lif hem de antioksidan bakımından faydalıdır.

2. Bağışıklık güçlendirici gıdalar tüketin

C vitamini açısından zengin portakal, mandalina, kivi gibi meyvelere sofranızda yer verin.

Zencefil, bal ve limon üçlüsü soğuk algınlıklarına karşı doğal destek sağlar.

3. Protein kaynaklarını ihmal etmeyin

Tavuk, hindi, balık ve yumurta gibi kaliteli proteinler vücudu güçlendirir.

Özellikle omega-3 bakımından zengin balıklar, hem bağışıklığı destekler hem de beyin sağlığına katkı sağlar.

4. Bol su içmeyi unutmayın

Havalar soğusa da susuzluk hissi azalır. Ancak günde en az 2 litre su içmeye devam etmek gerekir.

Bitki çayları (ıhlamur, adaçayı, kuşburnu) hem sıvı alımını destekler hem de bağışıklığı güçlendirir.

5. Kuruyemiş ve tahıllara sofrada yer açın

Badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişler güçlü birer enerji ve sağlıklı yağ kaynağıdır.

Yulaf, tam buğday ekmeği ve bulgur gibi lifli tahıllar sindirim sistemini düzenler.

6. Şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının

Rafine şeker, paketli gıdalar ve aşırı yağlı yiyecekler bağışıklığı zayıflatabilir.

Bunun yerine doğal tatlandırıcılar (hurma, pekmez) tercih edilebilir.