Mevsim geçişlerinde gripten korunmanın 15 yolu: Bu önerilere uyan gribe yakalanmıyor...

Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:14

Güncelleme: 27.03.2024 - 10:14

Grip, öksürme, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır ve sadece kış aylarında soğuk havalarda değil, mevsim geçişlerinde de ortaya çıkabilir. Mevsimsel grip adı verilen bu durum, mevsim değişikliklerinin etkisiyle kişilerin grip olma riskini artırır. Peki, hangi önerilere uyanlar gripe yakalanmıyor? İşte mevsim geçişlerinde gripten korunmanın 15 yolu...

1 METRELİK MESAFE GRİP BULAŞMASI İÇİN RİSKLİ ALANDIR

Grip, yüksek ateş, baş ağrısı ve yaygın vücut ağrısı gibi belirtilerle seyreden bir hastalıktır ve influenza virüsleri tarafından neden olur. Hastalığın bulaşıcılığı, belirtilerin görülmesinden 1 gün önce başlar ve 7 gün süresince devam edebilir. Enfeksiyon genellikle öksürme, hapşırma, konuşma ve solunum yolu salgılarının ağız, burun mukozası ve göze temasıyla yayılır. Öksürük veya hapşırık sırasında ağız ellerle kapatıldığında virüs ellerde, oradan da dokunulan çeşitli yüzeylere bulaşır. Hasta olmayan insanlar bu yüzeylere elle temas eder, ellerini ağızlarına, burunlarına ve gözlerine götürerek hastalığı alabilirler. Bir metrelik mesafe bulaşma için riskli bir alandır.

BALLI ZENCEFİL ÇAYININ ŞİFASINDAN FAYDALANIN

Antioksidanlar açısından zengin ve antiinflamatuar özelliklere sahip, besin açısından yoğun gıdalar, bağışıklığınızı güçlendirmenize ve sizi değişen hava koşullarından hastalanmaktan korumanıza yardımcı olabilir. Koyu yapraklı yeşillikler, meyveler, somon balığı ve tatlı patates gibi yiyecekler yiyin. Badem, ceviz ve Antep fıstığı gibi kuruyemişler de mevsim geçişlerinde bağışıklığınızı güçlendirebilir. Ayrıca, yine bazı içecekler güçlü bağışıklık için gereklidir. Örneğin, zencefil çayı virüsleri uzak tutmaya ve soğuk algınlığı semptomlarının solunum yolu hastalıklarına ilerlemesini önlemeye yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Balın antibakteriyel özellikler taşıdığı ve özellikle sıcak çayla karıştırıldığında boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

GRİPTEN KORUNMANIN 15 YOLU

Gribe yakalanmamak için aşağıdaki 15 öneriye dikkat edebilirsiniz:

1. Mevsim geçişlerinde hava sıcaklığına aldanmayın, tedbirli giyinin.

2. Gribal enfeksiyonu olan kişilerle yakın temas halinde bulunmayın.

3. Eğer gripseniz, avuç içinize hapşırmayın. Tek kullanımlık kağıt mendil ya da peçeteyle ağzınızı kapatın.

4. Sigara içmeyin.

5. El hijyenine özen gösterin. Ellerinizi şüpheli yüzeylere temas ettiğinizde hemen yıkayın.

6. Beslenme düzeninize özen gösterin, yukarıda belirtilen besinler açısından zengin bir beslenme planı oluşturun.

7. Ilık su ve bir tutam tuzla gargara yapın.

8. C vitamini açısından zengin portakal, greyfurt, kırmızı tatlı biber gibi besinler tüketin.

9. Bağışıklığınızı kuvvetlendirmek için düzenli egzersiz yapın.

10. Çinko açısından zengin besinler tüketin.

11. Kişisel eşyalarınızı ve yiyeceklerinizi başkalarıyla paylaşmayın.

12. Uyku düzeninize dikkat edin. Geç yatmayın ve günde ortalama 7-8 saat uyuyun.

13. Bol sıvı alın. Günde ortalama 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterin.

14. Doktorunuzun uygun gördüğü vitamin takviyelerini kullanın.

15. Gribe yakalandıysanız, başkalarını korumak için maske takın.