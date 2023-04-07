Mide küçültme ameliyatı olacağını açıklamıştı... Kuşum Aydın son halini paylaştı!
'Kuşum Aydın' lakaplı ünlü şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle gündem oldu. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra değişen ve kilo alan Kuşum Aydın son halini paylaştı.
Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular'ın son halini görenler şaşırdı.
Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri olan ve kilo alan Kuşum Aydın oldukça değişti.
Zamana yenildiğini söyleyen Aydın, “2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" açıklamasında bulunmuştu. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta kilo verdiği gözlerden kaçmayan Aydın, paylaşımında, ""Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" notunu düştü.
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