Mide küçültme ameliyatı olacağını açıklamıştı... Kuşum Aydın son halini paylaştı!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:53

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:53

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular'ın son halini görenler şaşırdı.

Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri olan ve kilo alan Kuşum Aydın oldukça değişti.

Zamana yenildiğini söyleyen Aydın, “2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" açıklamasında bulunmuştu. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta kilo verdiği gözlerden kaçmayan Aydın, paylaşımında, ""Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" notunu düştü.