Monica Belluci, Türkiye'de tiyatro sahnesine çıkacak

13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:53

Yunan asıllı soprano Maria Callas'ın Tom Volf tarafından kaleme alınan ‘Maria by Callas’ kitabından yine kendisi tarafından sahneye uyarlanan ‘Maria Callas: Mektuplar ve Anılar’, dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile 14 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.

Unutulmaz sopranonun eserini titizlikle yorumlayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile seyirci karşına çıkmaya hazırlanan Maria Callas: Mektuplar ve Anılar, Callas'ın şöhretinin ötesinde sadece Maria olarak esasında kim olduğunu, nereden geldiğini, şöhretini ne zorluklarla kazandığını, dostluklarını ve aşklarını anlatıyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Monica Bellucci'nin hayat verdiği Maria Callas performansının biletlerine çok yakında 'biletix.com' ve 'passo.com.tr' üzerinden ulaşılabilecek.

İMAMOĞLU DA İZLEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21-22 Eylül tarihlerinde Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni'nin resmi konuğu olduğu sırada, Monica Bellucci'nin “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” monoloğunu izlemek için Herod Atticus Odeon tiyatrosunu ziyaret etmişti.