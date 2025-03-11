Mücadeleyi kaybetti eşyalarını toplayıp oyun alanını terk etti...

Yayınlanma: 11.03.2025 - 00:26

Güncelleme: 11.03.2025 - 00:26

Survivor'un yeni bölümünde iletişim oyununda skor 11-2 olduğu sırada Almeda ve Sema düellosu gerçekleşti. Skorun 11-3 olmasının ardından Sema oyun alanını terk etti. Takım arkadaşlarına tek kelime etmeden yürüyerek alandan ayrıldı. Sema'nın eşyalarını da alarak alanı terk etmesi herkesi şaşırttı.

Kırmızı Takım'ın büyük bir farkla önde olduğu takım oyununda kazanan taraf 12-4 skoru ile Kırmızı Takım oldu.

Oyunun ardından konseyde Acun Ilıcalı ve Sema bir araya geldi. Acun Ilıcalı Sema'nın oyun alanını terk etmesi ile ilgili geçen seneden örnekler verdi:

"Nagihan ve Nefise geçen sene protesto ediyoruz dediler, kimse ikna etmedi. Biz de kendiniz bilirsiniz dedik. Senin burada ilgi beklemeni Survivor ruh haline veriyorum." dedi ve ekledi,

"Benim kendi gözlemim oyun kaybettiğin zaman dikkat edersen başımıza bir şeyler geliyor. "Pasaportumu istiyorum." diyorsun. Bu konsey aslında 'pasaportunu istiyor musun?' konseyi..."

Acun Ilıcalı yarışmacıya kafa dinleyerek düşünmesini önerdi.