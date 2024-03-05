Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:22

Güncelleme: 05.03.2024 - 11:22

Son günlerin en popüler dizilerinden biri olan Bahar dizisine dahil olan usta oyuncu Müfit Kayacan, Cihan Taşkeski karakterini canlandıracak. Peki, Müfit Kayacan kimdir? Cihan Taşkeski karakteriyle Bahar dizisine giren Müfit Kayacan kaç yaşında, nereli?

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

Müfit Kayacan 17 Ocak 1959 günü Antalya ilinin Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy'de köy enstitüsü öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur.

1983 yılında ilk kez rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol aldı ve 25 oyun yönetti. Aynı zamanda 10 sene boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesinde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi süresince başlatılan birçok festivalden biri olan "Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği" 1993 yılında ilk kez 6 lisenin katılımıyla başladı. Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapmış olan Kayacan, Likya Seyirlik Oyunlar Festivali'nin de yaratıcılarındandır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. 2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki "Abdi" rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu Ödülü"ne aday gösterilmiştir.