Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayın tarihi belli oldu mu?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:09

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. 26 Haziran 2022'de sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi belli oldu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'İN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Müge Anlı ile tatlı sert programının izleyicileri programın yeni sezon tarihini merak ediyor. Müge Anlı'nın 15.sezon tarihi belli oldu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı programının yeni sezon tarihini sosyal medya hesabından paylaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun ilk bölümü 29 Ağustos Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.











