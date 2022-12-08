Mürekkep lekesi nasıl çıkar? Mürekkep lekesini çıkarmanın en etkili yöntemleri nelerdir?

08 Aralık 2022 Perşembe, 17:42

Çıkarması en zor lekelerden biri olan mürekkep lekesini çıkarmanın pratik bir yolu olup olmadığı merak ediliyor. ''Mürekkep lekesi nasıl çıkar?'' sorusu internette sıkça araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Mürekkep lekesi, bulaştığı yere göre aseton, sirke, deterjan gibi malzemelerle çıkarılabilir.

KIYAFETTEKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kıyafete bulaşan mürekkep lekesini çıkarmakta anında müdahale etmek çok önemlidir. Kıyafete mürekkep lekesi bulaşır bulaşmaz soğuk su yardımıyla mürekkep lekesini akıtmaya çalışmak ve ardından sabunlu ve deterjanlı ılık su ile kalan kısmı temizlemek gerekiyor. Buna rağmen çıkmayan mürekkep lekesine limon ve süt tuzu dökerek ovmak, ardından tekrar soğuk suyla yıkamak gerekiyor.

KIYAFETTEKİ KURUMUŞ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kurumuş mürekkep lekesinin çıkarmak için lekenin üzerine bir miktar sıvı deterjan dökün ve parmağınızla deterjanı yayıp bir peçeteyle lekeyi temizlenmeye çalışın. Ardından kıyafeti çamaşır makinesinde yıkayın.

Kıyafetteki mürekkep lekesini çıkarmanın diğer yollar ise şunlardır:

Lekeli kıyafeti sıcak sütün içinde 6 saat kadar bekletmek ve ardından kıyafeti çamaşır makinesinde yıkamak.

Süt ve sirke karışımını lekenin üzerine dökmek ve karışım kuruduktan sonra diş macunuyla lekeninin üzerini fırçalamak.

Limon suyuna bastırılmış bir pamuğu mürekkep lekesinin üzerine bastırmak.

ELDEKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Eldeki mürekkep lekesi, aseton dökülmüş bir parça pamukla temizlenebilir.