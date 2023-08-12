Evinizin harika kokmasını sağlayacak 3 doğal tüyo! Kısa sürede harika sonuçlar alacaksınız...

Yayınlanma: 12.08.2023 - 21:45

Güncelleme: 12.08.2023 - 21:45

Halıdan yayılan kötü koku, mutfak veya banyo lavabosundan gelen mide bulandıran kokulardan kurtulmak için yapmanız gerekenler çok basit. İhtiyacınız olanlar karbonat, limon ve kahve çekirdeği. İşte evinizin mis gibi ferah kokması için yapmanız gerekenler...

HALINIZDAN MİS GİBİ KOKULAR YAYILACAK!

Evinizin güzel kokmasını istiyorsanız yapmanız gereken ilk formül 1 kasenin için karbonat doldurun ve daha sonra kabın içindeki karbonatın üzerine 10 damla lavanta ve 5 damla limon yağı damlatın. Hazırladığınız bu karışımı karıştırın ve daha sonra halınızın üzerine sepiştirin.

1 saat bekledikten sonra elektrikli süpürge ile halınızı süpürün. Daha sonra halınızdan gelen mis gibi lavanta kokusu ile ferahladığınızı göreceksiniz.

LAVABONUZDAN KÖTÜ KOKU GELİYORSA ÇÖZÜM ÇOK BASİT!

Evlerdeki lavabolardan gelen kötü kokuları önlemek için yapmanız gereken çok basit. Bir kabın içine 2 kaşık karbonat koyun ve ortadan bir limonu kesin. Daha sonra 2 kaşık karbonatı ortadan kestiğiniz limonun üzerine dökün ve lavabonuzun her yerine sürün. Daha sonra kaynar su ile temizleyin. Mutfak ve banyodaki lavabolarınızdan gelen kötü kokulardan bu yöntemle kurtulacaksınız.

KENDİ EVİNİZİN DOĞAL KOKUSUNU KENDİNİZ BELİRLEYİN!

Bir bardağın içini kahve çekirdekleri ile doldurun ve daha sonra üzerine küçük bir süs mumu koyarak mumu yakın. Kavhe çekirdeklerinin üzerinde yaktığınız mum kahve çekirdeklerini ısıtacak ve evinize harika bir kahve kokusu yayılmasını sağlayacak.



