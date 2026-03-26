Mutfaktaki sinsi tehlike: Aşırı işlenmiş gıdalar kemikleri eritiyor

Modern yaşamın getirdiği hız, beslenme alışkanlıklarımızı "aşırı işlenmiş gıdalar" (UPF) üzerine inşa etmemize neden oluyor. Ancak The British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan son araştırma, bu gıdaların sadece kilo artışına değil, kemiklerin içten içe erimesine de yol açtığını saptadı. Tulane Üniversitesi ve UK Biobank verileriyle yürütülen çalışma, endüstriyel gıdaların kemik mineral yoğunluğunu doğrudan düşürdüğünü ilk kez insan verileriyle belgeledi.

KALÇA KIRIĞI RİSKİ %10,5 ARTIYOR

Araştırma kapsamında 160 binden fazla katılımcı 12 yıl boyunca gözlemlendi. Elde edilen veriler, günlük beslenme düzenine eklenen her 3,7 porsiyon aşırı işlenmiş gıdanın, kalça kırığı riskini %10,5 oranında artırdığını gösterdi. Bilim insanları, 3,7 porsiyonun yaklaşık olarak bir adet dondurulmuş hazır yemek, bir asitli içecek ve bir kurabiyeye tekabül ettiğine dikkat çekiyor. Özellikle ileri yaşlarda hareket kabiliyetini ve bağımsızlığı kısıtlayan kalça kırıklarının, bu tür beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan tetiklenmesi halk sağlığı açısından ciddi bir sinyal olarak kabul ediliyor.

GENÇ YETİŞKİNLER VE DÜŞÜK KİLOLULAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri, kemik kaybının sadece yaşlı popülasyonda değil, 65 yaş altı genç yetişkinlerde de belirgin şekilde görülmesi oldu. Uzmanlar, gençlerdeki sindirim sisteminin daha aktif çalışması nedeniyle işlenmiş gıdalardaki zararlı bileşenlerin daha hızlı emilmesinin bu durumda rol oynayabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca vücut kitle indeksi (BMI) 18,5'in altında olan düşük kilolu bireylerin de bu sinsi tehlikeye karşı savunmasız olduğu saptandı.

SADECE KALSİYUM EKSİKLİĞİ DEĞİL KRONİK ENFLAMASYON TETİKLENİYOR

Aşırı işlenmiş gıdaların kemikleri zayıflatma mekanizması birden fazla faktöre dayanıyor. Bu gıdaların tüketimi arttıkça, kemik sağlığı için hayati önem taşıyan kalsiyum, magnezyum, potasyum ve D vitamini alımı azalıyor. Ancak tehlike sadece besin eksikliğiyle sınırlı değil. Hazır gıdalardaki yoğun tatlandırıcılar, tuz ve sağlıksız yağlar vücutta kronik enflamasyona (iltihaplanma) neden olarak kemik metabolizmasını bozuyor. Hareketliliğin azalması ve kas kütlesinin zayıflaması da kemikler üzerindeki baskıyı azaltarak erime sürecini hızlandırıyor.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINDA 'KÜÇÜK KAYMALAR' HAYAT KURTARIYOR

Beslenme uzmanları, bu tablo karşısında tamamen kısıtlayıcı diyetler yerine "ekleme" yöntemini öneriyor. Beslenme düzeninden bir şeyi tamamen çıkarmak yerine, mevcut gıdaları zenginleştirmek uzun vadeli başarı sağlıyor. Örneğin, hazır makarnaya hindi eti ve sebze eklemek, dondurulmuş pizzanın yanında bol salata tüketmek veya hazır yulaflara taze meyve ve kuruyemiş ilave etmek gibi "yanal kaymalar", besin değerini artırarak zararlı etkileri minimize edebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı kemikler için dengeli beslenmenin yanı sıra direnç egzersizlerinin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.