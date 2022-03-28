Müzik ruhun gıdası mı? Bilim insanları yanıtladı...

28 Mart 2022 Pazartesi, 15:44

Bedenimizin fizyolojik olarak yemek yemesi, su içmesi gerektiği kadar psikolojik olarak da beslenmeye ihtiyacı var. Sosyalleşerek bu ihtiyacımızı gidersek de müziksiz bir hayat asla düşünülemez. Müzik, kimi zaman dert ortağımız olurken, kimi zaman neşemize neşe katar, motivasyonumuzu artırır.

MÜZİK, İNSAN RUHUNU NASIL ETKİLER?

ABD'den bilim insanları; ABD, Avustralya, İngiltere'de müzik ve ruh sağlığı ile ilgili yapılan 26 bilimsel çalışma üzerinden bir analiz hazırladı.

26 bilimsel çalışmanın 7'si müzik terapisi ile ilgiliyken, 10'u müzik dinlemenin akıl sağlığına etkisine, 8'i şarkı söylemeye ve 1'i ise ilahilerin etkisine odaklandı.

Haber Global'de yer alan habere göre, analizler sonucu şarkı söylemenin, müzik yapmanın veya müzik dinlemenin, 'yaşam kalitesini artırdığı, en az kilo vermek ve spor yapmak kadar ruha iyi geldiği' belirlendi.

Analizin sonuçları, Journal of the American Medical Association Network Open adlı akademik dergide yayımlandı. Analizin sonuç bölümünde müziğin klinik denemeler ve halk sağlığı alanlarında nasıl kullanılacağının anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtildi.

Katılımcılar üzerinde yapılan 26 araştırmada, şarkı söylemenin, dinlemenin ve enstrüman çalmanın insan üzerindeki etkilerinin pozitif anlamda oldukça benzer olduğu saptandı. Uzmanlar, analiz edilen çalışmalarda 'müziğe verilen tepkilerde önemli bireysel farklılıklar' olduğunu da vurguladı.

MÜZİK HAMİLELİKTE HEM ANNEYE HEM DE BEBEĞE FAYDA SAĞLIYOR

UNICEF'te yayımlanan ve Dr. İbrahim Baltagi'e ait bir araştırmaya göreyse, müzik insan beynini daha anne karnında geliştirmeye başlıyor. 16-18 haftalık gebeliklerde bebekler, anne karnında ilk sesleri duyuyor.

Müzik, bebeklerin beyin gelişimine olumlu katkı yapıyor. Anne karnındaki bebeklerin kulaklarının daha hızlı gelişmesine, sese doğru daha hızlı tepki vermesine ve kelimeleri daha iyi kavramasına yardımcı oluyor.

Aynı araştırmaya göre, müzik, anne adaylarına da oldukça faydalı. Gebelik sırasında gelişen kaygı bozukluklarını (anksiyete) azaltırken, anneyi psikolojik olarak rahatlatıyor.

MÜZİK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Müzik, kelime kökeni olarak Yunan mitolojisindeki sanat tanrıçaları 'Muses'ten geliyor. Aynı zamanda 'Mousa'lara ait 9 sanatın her biri, özellikle müzik ve lirik şiir deyiminden alıntı. Mousa, mitolojide 'sanat tanrıçası', 'ilham perisi' anlamını karşılıyor. Dilimize ise Fransızca 'musique' sözcüğünden geçmiş.

Müziğin Mısır, Hindistan, Suriye ve Antik Yunan'da din etkisi altında geliştiği fikri delilsiz olsa da müzik araştırmacıları bu fikir üzerinde hemfikir olarak kiliseyi müziğin esas gelişiminde başlangıç noktası olarak kabul ediyor.

MÜZİK DİNLEMENİN FAYDALARI NELER?

Yemek esnasında müzik dinlemek sindirime yardımcı olur:

Yemek yerken müzik dinleyen insanlar daha yavaş yiyip yemekten daha çok keyif alıyorlar. Dolayısıyla, yavaş tüketilen yemek sindirime destek oluyor.

Uykuya geçişi kolaylaştırır:

Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi'nden yayınlanan bir araştırmada; özellikle klasik müziğin 'Insomnia' hastaları ve öğrencilerin daha rahat ve sağlıklı bir uyku çekmesini sağladığı açıklanıyor.

Stresten uzaklaştırır:

Bir araştırmaya göre ise müzik; insan bedeninde stresle başa çıkan biyokimyasalları uyarıyor.

Acı hissini azaltır:

Müzik dinlemek acı ile mücadele eden duyu yollarını açarak insanların dikkatini acıdan çekiyor.

Farkındalı artırır:

Başka bir araştırma ise, insanların ruh hallerine göre seçtikleri müziklerin kendi duygu ve düşüncelerinin daha derinlerine inmelerini sağladığını ortaya çıkarıyor.

Zihinsel aktiviteyi artırır:

Çalışırken müzik dinlemek odaklanmayı kolaylaştırıyor. Müzik dinlemek zihni meditasyona en yakın duruma sokar; çünkü insanların beyin dalgaları, müzik dinlerken meditasyona yakın bir frekansa ulaşır.

Depresyonla mücadele etmeye yardımcı olur:

Klasik müzik ve meditasyon müzikleri, insanlar kendilerini üzgün hissettiklerinde daha iyi olmalarını sağlıyor. Endişeli olduğumuzda müzik dinlemek, bedenimizde masaj yapılması ile aynı etkiyi oluşturuyor.

Felç hastalarının iyileşme süreçlerini hızlandırır:

Finlandiya'da yapılan bir araştırmaya göre, günde en az 2 saat müzik dinleyen hastalar daha hızlı iyileşiyor. Müzik dinlerken hissedilen net duygular kan dolaşımının daha düzenli olmasının bir sonucu.

Ameliyat sürecini olumlu etkiler:

Müzik dinlemek, ameliyat öncesi ve sonrasında zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Kalp hastalarına ameliyat öncesi müzik dinletmek hastaların endişelerini azaltıyor. Sonrasında müzik dinletmek ise kendini toparlamasını ve rahatlamasını kolaylaştırıyor.

Spor yapanlara katkı sağlar:

Hızlı tempolu müzik dinleyenlerin bisiklet ve koşu antrenmanlarında performansının arttığını gösteren farklı birçok araştırma mevcut. Zorlu bir antrenmandan sonra sevdiği müzikleri dinleyen sporcuların antrenman sonrası daha çabuk toparlandığı kanıtlanmış bir bilimsel gerçek. Baskı altında yapılan aktivitelerde müzik performansı arttırır. Özellikle sporcuların müsabaka öncesi hızlı tempolu müzikler dinlemesi streslerini azaltırken daha iyi performans göstermelerini sağlıyor.

MÜZİĞİN HİSSETTİRDİĞİ DUYGULAR

Türk müziğindeki makamların, insanlarda oluşturduğu duyguları Farabi şöyle açıklıyor:

Rast makamı: İnsana huzur ve sevinç verir.

Rehavi makamı: İnsana sonsuzluk hisleri katar.

Kuçek makamı: İnsana karamsarlık ve üzüntü verir.

Büzürk makamı: İnsana korku verir.

İsfahan makamı: İnsana genişlik ve rahatlık verir.

Neva makamı: İnsana ferahlık ve lezzet verir.

Uşşak makamı: İnsanda güldürme etkisi verir.

Zirgüle makamı: İnsanda uyuma isteği uyandırır.

Saba makamı: İnsanda cesurluk ve güçlülük hissi verir.

Buselik makamı: İnsana güç verir.

Hüseyni makamı: İnsana rahatlık ve sessizlik verir ve kişi huzur bulur.

Hicaz makamı: İnsana alçak gönüllülük hissi verir.