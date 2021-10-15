Müzisyen Burhan Öçal: Türkiye'nin daha zor şartlarını gördüm ama kaçmadım

15 Ekim 2021 Cuma, 12:14

Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programının bu haftaki konuğu müzisyen Burhan Öçal oldu.

Geçtiğimiz yıl Leyla adında bir kızı dünyaya gelen ve babalık heyecanı yaşayan Burhan Öçal, "Baba olmak beni yaşlandırmıyor. 14 aylık bir kızım var. Baba olmayı hep istiyordum aslında, artık daha fazla gecikmek istemedim. Pandemiye denk gelince çok iyi oldu. Baba olmak muhteşem bir duygu" dedi.

ÖÇAL: ERTEGÜN DÜNYA ÇAPINDA MÜZİK İLAHIYDI

Fatih Altaylı'nın, "Ahmet Ertegün hakkında, 'Türklere hiç destek olmadı' diye eleştirilerde bulunuldu" sözleri üzerine, Öçal, "Ahmet Ertegün, dünya çapında müzik ilahıydı. New York'ta sahne alırken, Ahmet Ertegün bir gün yanıma geldi. O zaman çalıştığım ajansa dedi ki; Nasıl buldunuz bu adamı? Benim nasıl haberim olmadı. Sonra 'Ne kadar üzgün olduğumu söyleyebilir miyim?' dedi. Bilseydim sana çok yardımcı olmak isterdim. 'Ama şirketi (Atlantic Records) sattık' dedi" ifadelerini kullandı.

"ERTEGÜN, TANJU OKAN'I İKNA EDEMEDİ"

Ertegün'ün kendisine 'Bana Türklere yardım etmiyorsun diye çok kızarlar' dediğini de söyleyen usta müzisyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ertegün, ABD'ye bir kişiyi getirmek istediğini söyledi. o da Tanju Okan'dı. Tanju Okan da 'ben ülkemde çok mutluyum' demiş. Ertegün sonra benim için de 'sana da yetişemedik' dedi."

"32 YILDIR İSVİÇRE VATANDAŞIYIM"

"Türkiye'nin daha zor şartlarını gördüm ama kaçmadım." diye konuşan Öçal, "Ülkemi seviyorum. Ülkemi terk etmedim. İstanbu'da güzel bir yerde yaşıyorum, Kırklareli'nde İğneada'daki köyüme gidiyorum. İsviçre'ye gidince 4-5 gün de sıkılıyorum. 32 yıldır da İsviçre vatandaşıyım" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Öçal, ayrıca "Yeni müzisyenlere bakınca, arkadan gelen güzel gruplar, harika kadın opera sanatçılarımız var" diyerek de gelecekteki sanatçılardan umutlu olduğunu dile getirdi.

"İLKLERDEN BİRİYİM"

Burhan Öçal, "1980'li yıllarda Zürih'te sanayi atıklarından efektler yapardım. Plastik, teneke ve kovaları çaldık. Sonra ABD'de yaptık, street drummer'lar türedi. Kimse bilmez ki bunun ilklerinden biriyimdir" ifadelerini kullandı.

Öçal, "Biz Türkler, müthiş yetenekli bir müzikal topluluğuz. Acayip müzik kültürümüz var. Bir Türk sound'u yaratmalıyız" dedi.