Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:36

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:36

Elementlere ve kimyaya ilgisi olan yurttaşlar nadir toprak elementinin ne olduğunu sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Nadir toprak elementi nedir? Nadir toprak elementi hangi alanlarda kullanılır?

NADİR TOPRAK ELEMENTİ NEDİR?

Nadir toprak elementleri (NTE), periyodik tablonun lantanit serisini oluşturan 15 elementten oluşur ve genellikle skandiyum (Sc) ve itriyum (Y) da bu gruba dahil edilir. Yerkabuğunda diğer minerallere oranla daha fazla bulunmadıkları sanıldığından dolayı bu ismi almışlardır.

İlk keşfedilen nadir toprak elementi, Carl Axel Arrhenius tarafından 1787 yılında İsveç'in Ytterby köyünde keşfedilmiştir. Bulunduğu yerden dolayı bu siyah mineral iterbiyum adını almıştır.

Aslında bu elementler doğada çok az bulunmazlar; "nadir” kelimesi, onların ekonomik olarak çıkarılabilir formlarının seyrek oluşunu ve ayrıştırılmalarının zor olmasını ifade eder.

NADİR TOPRAK ELEMENTİ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Nadir toprak elementleri cam ve seramik sanayi, metalürji sanayi, lazer üretimi, mıknatıs üretimi, petrol katalizörü ve ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nadir toprak elementleri günümüzde hibrid arabalarını, elektrikli taşıt araçlarını, rüzgâr türbinlerini, güneş enerjisi panellerini, MR makinelerini ve birçok temiz enerji teknolojisini hayata geçirmektedir. Nadir toprak elementleri birçok yeşil enerji teknolojilerinde gerekli olmalarından dolayı yeşil elementler olarak da bilinmektedir.