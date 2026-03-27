Nazan Öncel ve Sezen Aksu yeniden bir arada... Heyecanlandıran projenin tarihi açıklandı!

Türk pop müziğinin efsane isimleri Nazan Öncel ve Sezen Aksu, aynı projede buluşuyor.

Öncel, sosyal medya hesabından kendisi ve Sezen Aksu’nun silüetlerinin yer aldığı bir görseli “Yakında” notuyla paylaştı.

3 NİSAN'DA DİNLEYİCİYLE BULUŞACAK

Söz konusu paylaşım kısa zamanda gündem olurken, Nazan Öncel ikinci paylaşımında ise düetin çıkış tarihini açıkladı.

Nazan Öncel ve Sezen Aksu’nun birlikte seslendirdiği “Erkekler de Yanar” şarkısı 3 Nisan tarihinde dinleyiciyle buluşacak.

Öncel’in “Erkekler de Yanar” şarkısı, 1996 yılında yayımlanmış ve dönemin en sevilen parçalarından biri olmuştu.