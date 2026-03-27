Nazan Öncel ve Sezen Aksu yeniden bir arada... Heyecanlandıran projenin tarihi açıklandı!

27.03.2026 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Nazan Öncel, Sezen Aksu ile 1996 yılında en çok sevilen parçalarından biri olan 'Erkekler de Yanar' parçasını birlikte seslendireceklerini duyurdu. Öncel, düetin 3 Nisan'da dinleyicilerle buluşacağı açıkladı.

Türk pop müziğinin efsane isimleri Nazan Öncel ve Sezen Aksu, aynı projede buluşuyor.

Öncel, sosyal medya hesabından kendisi ve Sezen Aksu’nun silüetlerinin yer aldığı bir görseli “Yakında” notuyla paylaştı.

3 NİSAN'DA DİNLEYİCİYLE BULUŞACAK

Söz konusu paylaşım kısa zamanda gündem olurken, Nazan Öncel ikinci paylaşımında ise düetin çıkış tarihini açıkladı.

Nazan Öncel ve Sezen Aksu’nun birlikte seslendirdiği “Erkekler de Yanar” şarkısı 3 Nisan tarihinde dinleyiciyle buluşacak.

Öncel’in “Erkekler de Yanar” şarkısı, 1996 yılında yayımlanmış ve dönemin en sevilen parçalarından biri olmuştu.

Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in sağlık durumuna dair yeni gelişme Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Nazan Öncel'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Sezen Aksu'dan 'veteriner sevgili' iddialarına yanıt! Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, hakkında çıkan "Bursalı bir veterinerle aşk yaşıyor" iddialarına avukatı aracılığıyla yanıt verdi. İddiaları "uydurma dedikodu" olarak nitelendiren Aksu, esprili bir dille "Allah da onları güldürsün" diyerek son noktayı koydu.
Eşref Rüya'da Sezen Aksu sürprizi! Sezen Aksu, reyting rekortmeni "Eşref Rüya" dizisi için özel bir şarkı kaleme alarak hayranlarını heyecanlandırdı. Nazlı Bilginer Yengi’nin seslendireceği "Eşref Saati" adlı eser, dizinin yeni bölümünde ilk kez izleyiciyle buluşacak.