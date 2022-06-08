Jack Wagner kimdir? Wagner'ın oğlu Harrison neden hayatını kaybetti?
Bir dönem ekranlara damgasını vuran 'General Hospital' adlı dizinin yıldızı Jack Wagner'in oğlu Harrison Wagner hayatını kaybetti. Jack Wagner kimdir? Harrison Wagner neden hayatını kaybetti?
Jack Wagner, Türkiye'de de yayınlanan General Hospital dizisinde uzun yıllar rol almasıyla tanınıyor. Birçok pembe dizide rol alan Wagner Melrose Place ; The Bold and the Beautiful ve Santa Barbara dizilerinde oynadı.
Jack Wagner 2 defa Emmy Ödülü kazandı. Jack Wagner, oyuncu Kristina Wagner ile evliydi. Çiftin Harrison Wagner, Peter Wagner isminde iki çocuğu bulunuyor. Jack Wagner'ın başka bir ilişkisinden Kerry Wagner isimli bir kızı bulunuyor.
HARRİSON WAGNER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Wagner'in oğlu Harrison Wagner hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Harrison'in cansız bedeni Kuzey Kaliforniya'daki bir otomobil parkında bulundu.Harrison Wagner'ın ölüm neden henüz bilinmiyor ancak genç adamın uzun süredir bağımlılık ile mücadele ettiği biliniyordu.
Harrison Wagner, 2016 yılında da bir hafta ortadan kaybolmuştu. Jack Wagner, bir sosyal medyada "Oğlumun güvenliğinden endişeliyim. Harrison, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyor." demişti.
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