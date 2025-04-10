Nebahat Çehre tutuklu gençler için isyan etti: 'Çocuklarımı içeriden çıkarın!'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:26

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:26

Usta oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Çehre, “Kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, binlerce genç, tutuklanma kararına tepki göstermek amacıyla protestolara katıldı. Bazı gençler, protestolarda gözaltına alınırken, ünlü isimler de tutuklananlar için destek mesajları paylaşmaya devam etti. Nebahat Çehre de bu isimler arasında yer aldı.

Çehre, gençlerin serbest bırakılması için sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımı içeriden çıkarın! Kalbimde, ruhumda dayanmakta ve anlamakta zorlanıyorum. Nice umudu, hevesi, aşkı, sevdası olan güzeller güzeli çocuklarımız içeride, anası babası yasta. Sen, ben, o yok bu ülkede… Kocaman bir ‘BİZ’ varız. Rengimiz bazen griye çalsa da biz Türk milletiyiz; her zaman kırmızı beyaz önünde şenlik ateşleri kurduk yine kuracağız.

İsterdim ki bir sanatçı olarak, sanatı siyasetten daha çok konuşuyor olalım; ne yazık ki zor ama inancım hep var hep de var olacak. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Hepiniz gibi ben de kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım. Birbirimize karşı empati duyduğumuz sağduyunun kalbimizden ve aklımızdan çıkmayacağı güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Yüreğim sizlerle güzel çocuklarım."