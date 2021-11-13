Nebahat Çehre: Uğur Yücel'in sözleri kadınlara saygısızlık

13 Kasım 2021 Cumartesi, 16:14

Nebahat Çehre, oyuncu Uğur Yücel'in kadınları hedef alan "45 yaş üstüne burun kıvırıyorum' yorumuna ve bazı oyuncuların yüksek kazançlarına ilişkin açıklamalarında 'yaratık' ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi.

Çehre "Kendisini uzayda zannetti galiba. 'Yaratık' kelimesi çok ağır olmuş" dedi.

"35'TEN YUKARI KULLANIM KILAVUZU İSTİYORUM"

Nebahat Çehre, Uğur Yücel’in “45 yaş üstüne burun kıvırıyorum, 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın” açıklamasına da tepki gösterdi.

“Bu sözler tamamen kadınlara saygısızlık” diyen Çehre, sözlerine şöyle devam etti:

"Uğur uzayda mı yaşıyor? Kendisini uzayda falan zannetti galiba. Yaratık kelimesi çok ağır olmuş. Benden bir şey istiyorlarsa, seve seve yaparım. Gençlere kapı açmak lazım. Biz genç değiliz, ben gençlerle hep saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştım.

Sen karşındaki kişileri yaratık olarak görüyorsan o kişilerle olan teklifleri kabul etmezsin olur biter. Yolu açık olsun ne diyeyim.”