Neslican Tay'ı anlatan "Demir Kadın: Neslican" filmi, 27 Ocak'ta vizyona girecek

Neslican Tay'ın mücadelelerle geçen kısa hayatının anlatıldığı "Demir Kadın: Neslican" isimli film, 27 Ocak 2023'te vizyona girecek.

AA
12 Temmuz 2022 Salı, 15:36
Neslican Tay'ı anlatan
Abone Ol google-news

Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan Neslican Tay'ın hayat hikayesine odaklanan "Demir Kadın: Neslican" adlı filmin ikinci tanıtım videosu sosyal medya kanallarında yayımlandı.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği film, 27 Ocak 2023'te vizyona girecek.

Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

 


Neslican Tay Film Demir Kadın
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler