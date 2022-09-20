'Demir kadın' Neslican Tay, ölümünün 3. yıldönümünde anılıyor

20 Eylül 2022 Salı, 10:29

Kanserle mücadelenin simgesi olan Neslican Tay, Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle herkese örnek olmuştu.

Tay’ın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçti.

UMUDUNU HİÇ KAYBETMEDİ

21 yaşında 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki mücadele duygusunu harekete geçiren ve hastalara moral veren açıklamalarıyla tanınan Neslican, 4. kez hastalığa yakalandığında "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" demişti ve umudunu hiçbir zaman kaybetmemişti.

Yakalandığı hastalığa yenik düşerek yaşamını yitiren Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE UNUTULMADI

Verdiği mücadele ve azmiyle tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Neslican, 20 yaşında hastalığı nedeniyle bacağını kaybetmesinin ardından, kendisine 'demir kadın' lakabını takmıştı.

Verdiği bir röportajda da "bacağım yok ama yaşam sevincim var" demişti.

'Demir kadın', ölüm yıldönümünde de unutulmadı. Tay'ı mücadelesiyle hatırlayanlar, bugüne özel art arda paylaşımlar yaptı. Twitter'da #NeslicanTay etiket, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

İşte sosyal medyada Neslican Tay için yapılan paylaşımlardan bazıları...

Azmi ile hepimize örnek olan güzel kızım, adını da mücadeleni de hiç unutmadık. #NeslicanTay pic.twitter.com/tWSs4j32cL — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) September 20, 2022

"Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim."



Zorlu mücadelesine karşın hayata sımsıkı sarılmış ve herkese örnek olmuştu.

Vefatının 3. yıl dönümünde #NeslicanTay'ı rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/TwwKzYnzR1 — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) September 20, 2022

Hayatla olan savaşında tüm engellerin aşılabileceğine dair umut oldun, ışık oldun.

Sen bu savaşı hiçbir zaman kaybetmedin kızım, milyonlarca insanın zaferine yol gösterdin.

Nur içinde uyu. #NeslicanTay pic.twitter.com/OYlZGmVO83 — Soner Çetin (@sonercetin01) September 20, 2022

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, hayatını kaybetmeden önce Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu. Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlatmıştı.