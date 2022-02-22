Geçirgen bağırsak sendromu sebebiyle setlere ara vermişti: Neslihan Atagül'ün yeni projesi belli oldu

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçen yıl Star TV'de yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisinden, 'geçirgen bağırsak sendromu' nedeniyle ayrıldığını açıklamıştı. O tarihten beri hiçbir projede yer almayan Atagül’ün yeni projesi iddiaya göre belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 16:49
Geçirgen bağırsak sendromu sebebiyle setlere ara vermişti: Neslihan Atagül'ün yeni projesi belli oldu
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Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle setlere ara vermek zorunda kalan oyuncu Neslihan Atagül'den hayranlarını sevindiren haber geldi. İddiaya göre Atagül, eski yuvasına geri döndü ve yine Star’ın yeni sezon için çekilecek iddialı dizisi için anlaşma yaptı.

Atagül'ün, TMC Film’in patronu Erol Avcı’yla el sıkıştığı öne sürüldü.

TV100'de yer alan habere göre; ünlü oyuncunun başrolünü oynayacağı dizi bir kitap uyarlaması. 'Gecenin Ucunda' adlı roman Peride Celal imzası taşıyor.

Dizinin senaryosu Emre Özdur ve Başar Başaran imzası taşıyor. Dizinin yönetmen ve diğer oyuncu kadrosu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Peride Celal’in “Yazdığım en güzel aşk romanı” dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide’nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.



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