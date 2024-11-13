Netflix reklamlı abonelik hizmetinin kullanıcı sayısını açıkladı: İşte yeni istatistikler

Netflix, dün yaptığı açıklamada reklam destekli abonelik planının dünya genelinde 70 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. 2022 yılında kullanıma sunulan ve zamanla farklı ülkelere yayılan bu paket, hızla büyümeye devam ediyor.

Netflix reklamlı abonelik hizmetinin kullanıcı sayısını açıkladı: İşte yeni istatistikler
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:33

Netflix’in reklamlı abonelik hizmeti, Mayıs ayında 40 milyon kullanıcıya ulaşırken, Ocak ayında bu sayı 22 milyondu. Şirket, reklam destekli planın sunulduğu ülkelerdeki yeni kayıtların yüzde 50’sinin bu planı tercih ettiğini belirtti. Netflix Reklam Başkan Yardımcısı Amy Reinhard, “Tüm ülkelerdeki üye sayılarında istikrarlı bir artış görüyoruz. Artık reklamlı planın sunulduğu ülkelerdeki yeni Netflix kayıtlarının yüzde 50’sinden fazlası reklamlı plan için yapılıyor” dedi.

Bu açıklamalar, reklamlı abonelik planının dünya genelindeki abone sayısının hızla artmaya devam edeceğine işaret ediyor.

TÜRKİYE’DE REKLAMLI PLAN HENÜZ SUNULMADI

Netflix’in reklamlı abonelik planı şu an Türkiye’de kullanılabilir değil. Şu anda Türkiye’de üç farklı paket mevcut ve bunlar reklamsız bir deneyim sunuyor. Platform, zamanla reklamlı planı yeni ülkelere sunmaya devam etse de, Türkiye için net bir tarih ve açıklama bulunmuyor.

Güncel Netflix Fiyatları

Temel Plan: 149,99 TL/ay

Standart Plan: 229,99 TL/ay

Özel Plan: 299,99 TL/ay


Etiketler: #abonelik #Netflix #Netflix reklam #netflix fiyat

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