Netflix dizisi Hellbound'un yıldız oyuncusu Kim Mi Soo yaşamını yitirdi

05 Ocak 2022 Çarşamba, 14:14

Dijital yayın platformu Netflix'in popüler dizisi Hellbound'la bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Kim Mi Soo, 31 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyuncunun ölüm haberini bağlı bulunduğu ajans Landscape Entertainment verdi.

Kim Mi Soo, Netflix'in çok sevilen Hellbound dizisinin yanı sıra 'Hi Bye Mama', 'The School Nurse Files', 'Yumi's Cells' gibi yapımlarda da oynadı.

Twitter/@haesoo_official



HELLBOUND DİZİSİNİN KONUSU NE?

Korku-gerilim türündeki Hellbound, fantastik öğeleri içinde barındırıyor.

Netflix’in resmi sayfasında dizinin konusu “Doğaüstü varlıkların insanları kanlı bir şekilde cezalandırarak cehenneme mahkum ettiği bir ortam, ilahi adalet temelinde kurulan dinî bir gruba zemin hazırlar” sözleriyle özetleniyor.