Netflix dizisi 'You', 4. sezon onayını aldı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 00:00

Dijital yayın platformu Netflix, 15 Ekim'de üçüncü sezonu izleyicilerle buluşan psikolojik gerilim dizisi You'nun dördüncü sezonuna onay verdiğini resmi olarak açıkladı.

Dördüncü sezon onayını alan dizinin bugün tüm bölümleriyle gösterime girecek üçüncü sezonu, Kuzey Kaliforniya'ya taşınan ve artık çocuk sahibi olan Joe ile Love Quinn'in çevrelerindeki yeni insanlarla yaşadıklarını anlatacak.

Dizide, Joe Goldberg'i canlandıran Penn Badgley ve Love Quinn'i oynayan Victoria Pedretti'ye Shalita Grant, Tati Gabrielle, Saffron Burrows, Travis Van Winkle, Scott Speedman, Dylan Arnold, Michaele McManus gibi isimler eşlik edecek.

Box Office Türkiye'nin haberine göre, dizinin, New York'ta yaşayan Joe Goldberg isimli bir kitapçının dükkanına gelen Guinevere Beck'e aşık oluşu ve ona takıntılı hale gelişini anlatan ilk sezonu, Caroline Kepnes’in aynı isimli roman serisinden uyarlanarak hayata geçirildi.

You'nun ikinci ve üçüncü sezonları ise kitap serisinin ikinci eseri olan 'Hidden Bodies' adlı romandan ekrana uyarlandı. Netflix'ten onayı alan dördüncü sezonun ise serinin bir sonraki kitabı olan 'You Love Me'den ekranlara uyarlanması bekleniyor.