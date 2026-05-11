Netflix duyurdu: La Casa de Papel geri mi dönüyor?

İlk sezonu 2017’de yayınlanan La Casa de Papel, 2021’de yayınlanan 5. sezonuyla final yapmıştı. Dizi dünya genelinde ilgi gördüğü için ardından spin-off konseptiyle Berlin dizisini çekerek hikayesini genişletmişti.

Netflix, bu hafta sonu YouTube ve La Casa de Papel Instagram hesabı üzerinden paylaştığı yeni bir fragmanla evrenin genişlemeye devam edeceğini duyurdu.

La Casa de Papel ile ilgili yapılan bu açıklamanın tam olarak neyi içerdiği henüz netlik kazanmış değil. Yeni bir sezon mu, spin-off bir dizi mi yoksa doğrudan ana hikâyenin devamı mı olacağı konusunda Netflix tarafından henüz resmî bir teyit yapılmadı. Platformun paylaştığı tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor:

Bazı hikâyeler kusursuz bir hamleyle başlar. Ve bu hikâye her şeyi değiştirdi. Nakit için gerçekleştirilen ilk soygundan, İspanya Bankası’ndaki tonlarca altını hedef alan o büyük vurguna kadar La Casa de Papel evreni büyümeyi, dönüşmeyi ve bizi şaşırtmayı hiç bırakmadı.

Ama kesin olan bir şey var: Devrim ASLA bitmez. Bundan sonra La Casa de Papel evrenindeki her şeyin merkezi burası olacak. Bir sonraki planın parçası olmak ve çetenin tek bir hamlesini bile kaçırmamak istiyorsanız, takip etmeniz gereken yer tam da burası.

La Casa de Papel evreni Netflix’te yoluna devam ediyor.