Netflix Türkiye ekim programı belli oldu

22 Eylül 2021 Çarşamba, 16:22

Dijital yayın platformu Netflix'in ekim takvimi resmi olarak açıklandı.

Programda "Diana", "Suçlu", "You" 3. sezonu, "Seinfeld", "Bad Sport" ve yerli "Kin", "Kimya" gibi yapımlar yer alıyor.

İşte Netflix'te ekim ayında izleyici ile buluşacak film ve diziler...

Diana: The Musical - 1 Ekim

Broadway'deki resmi açılışı öncesinde kaydedilen orijinal müzikalde, Prenses Diana'nın hayat öyküsü sahneye taşınıyor.

Şili'de Bir Nazi Tarikatı: Colonia Dignidad (1. Sezon) - 1 Ekim

Karizmatik ve manipülasyon ustası bir adamın liderlik ettiği Alman Hristiyanlarından oluşan koloni Şili'ye gelir ve diktatörlüğe hizmet etmeye başlar.

Forever Rich - 1 Ekim

Yükselişteki bir rap süperstarı, küçük düşürücü bir videosu viral olunca kontrolden çıkar ve onurunu kıranlarla ödeşmek için gece boyunca sürecek bir mücadeleye girişir.

Maid - 1 Ekim

Zorlu bir yaşantıdan çıkıp, çocuğuna daha iyi bir gelecek inşa etmek için hizmetçilik yapmaya başlayan bir annenin hikâyesi izleyicilerle buluşacak.

Oats Studios (1. Sezon) - 1 Ekim

Neill Blomkamp'ın yönetmenliğini yaptığı kısa film, kıyamet sonrası dünyalara ve kabus gibi bir geleceğe dair öyküler aktarıyor.

PAIK's Spirit (1. Sezon) - 1 Ekim

Aşçı, Paik Jong-won ve konukları bir yandan içkilerini yudumlarken bir yandan da hayata ve yeme-içme kültürüne dair sohbetlere dalıyor.

Seinfeld - 1 Ekim

Sit-com tarihinde bir dönüm noktası olan komedi dizisinin bölümleri Netflix aboneleriyle buluşacak. Dizi, komedyen Jerry ve üç arkadaşının yaşadıklarını anlatıyor.

Lagos'ta İki Kadın - 1 Ekim

1980'lerde Nijerya'nın Lagos kentinde hayatın zorluklarından bıkan Tolani'nin uyuşturucu kaçakçılığı öyküsü ve işinin sonuçlarıyla yüzleşmesi ekranlara gelecek.

Suçlu (The Guilty) - 1 Ekim

911 operatörü olarak görevlendirilen sorunlu bir dedektif, çağrı merkezini arayan endişeli bir kadını kurtarmaya çalışırken bir yandan da vicdanıyla baş başa kalır. Filmin başrollerinde Jake Gyllenhall ve Ethan Hawke yer alıyor.

Undertaker: Lanetli Evden Kaçış (Escape the Undertaker) - 5 Ekim

Yeni Gün, Undertaker'ın malikânesindeki sürprizlerden kurtulabilecek mi? İntereaktif bir WWE içeriği olan bu filmle karakterlerin kaderini belirlemek izleyicinin elinde olacak.

Bad Sport - 6 Ekim

Gerçek suç ve sporu harmanlayan belgesel dizisi, dünya çapında tartışma yaratan olayları ve skandalları incelerken ilgili kişilerle yapılan röportajlara yer veriyor.

Evinde Biri Var (There's Someone Inside Your House) - 6 Ekim

Film, gençleri hedef alan ve onların en büyük sırlarını açıklayan maskeli seri katili durdurmaya çalışan bir grup genci konu alıyor.

The Billion Dollar Code (1. Sezon) - 7 Ekim

Google'ı dava etmek üzere mahkemeye başvuran iki Alman bilgisayar uzmanının hikâyesi izleyicilerle buluşacak.

Kin - 8 Ekim

Dürüstlük abidesi olarak bilinen Başkomiser Harun terfi için gün saymaktadır. Ancak akıl almaz olaylar onu kin ve nefret dolu bir intikam hikâyesinin içine sürükler.

Burari Vakası: Bir Ailenin Gizemli Ölümü - 8 Ekim

Mini belgesel dizisi, Delhi'deki bir ailenin 11 üyesinin ölümüne ilişkin gerçekleri ve teorileri inceliyor.

Pretty Smart (1. Sezon) - 8 Ekim

Chelsea, kız kardeşi ve üç ev arkadaşıyla birlikte yaşamak zorunda kalınca mutluluk hakkında öğrenmesi gereken çok şey olduğunu fark eder.

Holmes&Watson - 10 Ekim

Kraliçe Victoria gizemli bir ölüm teklifi alınca dedektif Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr. John Watson, olayı sıra dışı yöntemleriyle çözmek için uğraşır.

Bright Samurai Soul - 12 Ekim

Film, Japonya'daki Meiji Restorasyon Dönemi'nde geçiyor. Meiji Restorasyon Dönemi'nin ilk yıllarında bir insan samuray, bir ork suikastçıyla birlik olup yetim bir elf kızı ortak düşmanlarından kurtarmaya çalışıyor.

Ortak Mücadele: Krizi Birlikte Göğüslemek - 12 Ekim

Belgeselde, Covid-19 pandemisine çare bulmaya çalışanların hikâyeleri ekranlara gelecek.

Sayıklama (Fever Dream) - 13 Ekim

Biri kasabanın yerlisi, diğeri buraya yeni taşınmış iki genç anne arasındaki ilişki, bir çevre felaketini ve ruhsal çöküntüyü su yüzüne çıkarır.

You (3. Sezon) - 15 Ekim

Artık evli ve küçük bir bebek sahibi olan Love ve Joe, Madre Linda adlı zengin bir muhitte normal bir yaşam kurmaya çalışır.

Sen, Ben, Onlar ve Biz (Du Sie Er & Wir) - 15 Ekim

Florian Gottschick'in yönetmenliğini yaptığı Alman komedisi eş değiştirme girişimleri farklı bir şekil alan 4 arkadaşı anlatıyor.

İyi Katiller Sevgilim - 15 Ekim

Birbirlerini öldürerek evliliklerine son vermek isteyen bir çift, ıssız bir dağ evine gider. Ama çok geçmeden kendilerini daha büyük bir tehditle karşı karşıya bulurlar.

Only Mine - 15 Ekim

Film, flört ettiği polis memurunun kendisini saplantılı hale getirdiğini anlayan kasabalı genç kızın hikâyesini anlatıyor.

My Name (1. Sezon) - 15 Ekim

Babasının öldürülmesinin ardından intikam hırsıyla dolan bir kadın, bir mafya patronuna güvenir ve onun yönlendirmesiyle polis teşkilatına girer.

The Lighthouse - 18 Ekim

1890'ların New England'ında bir deniz feneri bekçisi, emektar ortağının akli dengesini yitirdiğinden şüphelenir. Ancak kendisinin de gizlediği bazı sırlar vardır.

Kimya - 18 Ekim

Kalabalığın içinde yapayalnız olan iki yabancı, birbirlerine güvenmeye karar verir ve birlikte bir İstanbul gecesinde gerçek benliklerini aramaya çıkar.

Gecenin Dişleri (Night Teeth) - 20 Ekim

Gece gezmesine çıkan iki kadını arabasına alan genç şoför, yolcuları gerçek yüzlerini gösterince hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalır.

Locke&Key (2. Sezon) - 22 Ekim

Babalarının öldürülmesinin ardından anneleriyle birlikte bir eve taşınan üç kardeş, güçleri ve sırları açığa çıkaran sihirli anahtarları keşfeder.

Hırsızlar Ordusu (Army of the Thieves) - 29 Ekim

Zack Snyder'ın Ölüler Ordusu'nun (Army of the Dead) öncesini konu alan filmde bir kadın, Avrupa'nın farklı yerlerindeki kasaları soymak için banka memuru Dieter'dan yardım ister.