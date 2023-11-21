Netflix'in yeni belgeseli izleyicileri dehşete düşürdü

Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:17

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:17

Netflix izleyicileri üç bölümlük Twin Flames: Tehlikeli Sularda Aşk (Escaping Twin Flames) adlı belgeseli izledikten sonra deyim yerindeyse çılgına döndü.

İzleyiciler, 8 Kasım'da yayın platformunda yerini alan diziyi "rahatsız edici" bulsa da karışık duygulara kapılarak diğerlerine de belgeseli izlemeleri için adeta yalvardı.

"ÇILGINCA"

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Netflix, 18 yaş üzeri izleyici kitlesine uygun olduğu konusunda uyardığı dizinin konusunu kısaca şöyle özetliyor:

Bir çift, insanların gerçek aşkı bulmalarını sağlayan ruhani temelli bir işletme kurmuştu. Bu belgeseldeyse eski takipçileri, onların rahatsız edici uygulamalarını anlatıyor.

Emmy adayı sinemacılar Cecilia Peck ve Inbal B. Lessner, eski üyelerin deneyimlerini doğrudan ekrana taşıyor ve tarikat benzeri topluluğun içindeki şoke edici sömürü hikayelerini ortaya çıkarıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, belgesel için "çılgınca" ve "delice" gibi yorumlar yaptı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen seyirciler, yaklaşık birer saatlik bölümlerden oluşan belgeselle ilgili karışık duygularını dile getirirken, şoke edici bir konuyu gün ışığına çıkardığı için de yapımdan övgüyle bahsetti.

"DEHŞET VERİCİ"

Bir izleyici şok içinde şöyle yazdı:

"Netflix'teki Twin Flames: Tehlikeli Sularda Aşk adlı bu belgesel dizisi, normal davranmaya çalışan tamamen deli insanları izlemek gibi çünkü bu insanlara size zorbalık yapmaları ve hangi cinsiyette olduğunuzu söylemeleri için ödeme yapmak da ne?"

Bir başkasıysa mini diziyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Netflix'in Twin Flames: Tehlikeli Sularda Aşk belgeselini izlemeyi bitirdim. Kesinlikle dehşet verici. Bu grup temelde heteroseksüel çiftler yaratmak için kadın takipçilerini trans olduklarına ikna ediyor."

Bir izleyici de dizi için "Kesinlikle çılgınca" yorumunu yaptı.

"AĞZINIZ AÇIK KALACAK"

Belgeseli izleyen biri, öneride bulunmayı bir adım öteye taşıyarak sosyal medya kullanıcılarına yalvardı:

"Bayanlar ve baylar, eğer bir Netflix hesabınız varsa dizlerimin üzerine çöküyorum. Twin Flames: Tehlikeli Sularda Aşk'ı mutlaka izlemelisiniz. Ağzınız açık kalacak çünkü bu gerçekten delice!"

Bir izleyici, dizinin "kabuslar görmesine neden olduğunu" ifade ederken bir diğeri de belgeseli "çok rahatsız edici" diye niteledi.

"YALNIZLIK SALGINININ İSTİSMARI"

Belgeselle ilgili fikrini detaylıca açıklayan bir izleyiciyse şöyle dedi:

"Twin Flames: Tehlikeli Sularda Aşk belgeselinin en ilginç yanı, yalnızlık salgınının açık bir şekilde istismar edilmesi değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet ideolojisinin bir kontrol aracı olarak ne kadar kolay manipüle edilebileceği ve insanları alternatif kimlik modlarına programlamanın ne kadar kolay olduğu."