Netflix'ten 'Erşan Kuneri' açıklaması

Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonuna ilişkin Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 10:23
Netflix'ten 'Erşan Kuneri' açıklaması
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Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu merak konusuydu.

Netflix Türkiye'nin resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Kuneri Film ailesi ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyarım. Erşan Kuneri 2. sezon geliyor" denildi.



Erşan Kuneri Netflix Cem Yılmaz
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