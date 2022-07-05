Netflix'ten 'Erşan Kuneri' açıklaması
Cem Yılmaz'ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonuna ilişkin Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.
Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu merak konusuydu.
Netflix Türkiye'nin resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kuneri Film ailesi ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyarım. Erşan Kuneri 2. sezon geliyor" denildi.
Kuneri Film ailesi ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyarım. #ErşanKuneri 2. sezon geliyor. pic.twitter.com/PVm4DI3BwO— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) July 5, 2022
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