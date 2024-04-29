Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi
Amerikan Film Enstitüsü, Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü Hollywood yıldızı Nicole Kidman’a verdi.
Amerikan Film Enstitüsü (AFI), Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne Oscar ödüllü dünyaca ünlü aktris Nicole Kidman’ı layık gördü.
ABD’nin Hollywood kentinde düzenlenen törende AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Amerikalı oyuncu Meryl Streep tarafından başarılı oyuncu Kidman’a takdim edildi.
Kidman, sahnede yaptığı konuşmada, “Film yapmak bir ayrıcalıktır.” ifadelerini kullanırken, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.
Avustralyalı film yıldızına şarkıcı eşi Keith Urban eşlik etti.
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