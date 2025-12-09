Nihat Doğan'dan dikkat çeken iddia: 'Güllü'nün kızı beni tehdit ediyor'

Ünlü şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine dair soruşturma sürerken, Nihat Doğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Doğan, annesinin ölmesini istediğine ilişkin mesajlar attığı ortaya çıkan ve soruşturmada gözlerin çevrildiği isim olan Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

"BENİ ÇOCUĞUMLA TEHDİT EDİYOR"

Özlem Esra Ada’nın programına konuk olan Nihat Doğan, şunları söyledi:

"Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil cinayet olduğunu söyledik diye tehdit ediliyoruz. Tuğyan beni çocuğumla tehdit ediyor. Sosyal medyada canımla tehdit ediyorlar. Birilerinin işini bozduğumuz için bu şekilde davranıyorlar. Tuğyan ‘Bize acımızı yaşatmadınız’ diyor ama sosyal medyasında annesiyle bir fotoğrafı bile yokken benim fotoğrafımı koyup bana mektup yazmış. Bu, suçluluk psikolojisinin bir yansıması. Ben bu olayı yaptıklarına inanıyorum artık. Güllü düşmedi, atıldı."