Nilgün Belgün: 'Evlilik insan doğasına aykırı'

29 Kasım 2021 Pazartesi, 16:28

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nilgün Belgün ve şarkıcı Cenk Eren, Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programının bu haftaki konuğu oldu.

İki sanatçı, “Evlilik mi bekarlık mı?” sorusuyla karşı karşıya geldi. Bekarlığı savunan Belgün, ilginç yorumlarıyla dikkat çekti.

Daha önce 3 kez evlenip boşanan Nilgün Belgün, evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu iddia etti.

'ÖZGÜRLÜK BİTİYOR'

Nilgün Belgün açıklamasında, "Evlilik insan doğasına aykırı. Çünkü iki tane birbirini hiç tanımayan, geçmişlerini bilmeyen insanı ve onların ailelerini de bir arada tutuyorsunuz. O iki insan bir evin içerisinde kapanıp kalıyor. Kendi özgürlükleri olmuyor" dedi.

Belgün, evliliğin insanı kısıtladığını da iddia etti.