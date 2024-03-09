Nişanlısını çalmak istediği arkadaşına 'kadınlık hormonu' verdi!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:33

Güncelleme: 09.03.2024 - 11:33

Amerika Birleşik Devletleri Nashville eyaletinde kurulan punk grubu Llorona, müzik tarihine şarkılarıyla değil, dağılmalarıyla girdi.

Grup, Instagram paylaşımlarında solistleri Diego’nun, grup vokalistinin nişanlısını çalmak için, vitaminlerinin arasına östrojen hapları karıştırdığını duyurdu.

Östrojen, insan vücudunda üretimi olan, kadınlara özgü cinsiyet karakterlerinin oluşmasını sağlayan bir hormon olarak biliniyor.

Öte yandan, solist Diego’nun sarhoş olup durumu itiraf etmesi, solistin gruptan atılması ve hemen sonrasında da grubun dağılmasına neden oldu.

Grubun Instagram hesabından yapılan açıklamada, solist Diego'nun, grup üyelerinden biri ve partnerine karşı son derece rahatsız edici ve endişe verici davranışlarda bulunduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Grup vokalisti Sixx ve nişanlısı



ZORLA 'TRANS' YAPMAYA ÇALIŞTI

Basından derlenen bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti: Diego, grup vokalisti Sixx'in nişanlısına yönelik takıntılı düşüncelere sahipti ve böylece, Sixx'in egzersiz öncesi kullandığı vitamin tabletlerinin arasına östrojen hapları karıştırmaya başladı. Böylelikle Diego, Sixx’i zorla "trans" yapmaya çalışıyordu.

Grup, açıklamasında bu durumu şu sözlerle ifade etti:

"Diego, vitaminlerine östrojen karıştırdığı son beş aydır, Sixx'e kıyasla daha güçlü ve daha erkeksi görüneceğini düşündüğünden, Sixx’in nişanlasına 'yürüme' fırsatı doğacağı umuduyla, Sixx’i bir tür kadınlığa geçiş sürecine zorlamaya çalışıyordu. Bu tahrifat, geçtiğimiz aylarda hepimiz için büyük bir kafa karışıklığı ve binlerce dolarlık tıbbi faturalara neden oldu..."

SİXX HASTANELİK OLDU, GRUP DAĞILDI

Sixx, yaptığı açıklamada, "Östrojen seviyelerimin zamanla normale döndüğü görmek için ve hormonal dalgalanmalarımı takip etmek üzere önümüzdeki birkaç ay içinde bir endokrinologla görüşeceğim" derken, Östrojen verildiğinden beri mide ülseri ve kas yorgunluğu da dahil olmak üzere çeşitli yan etkilerle mücadele ettiğini belirtti.

Sixx, sözlerine şöyle devam etti:

"Sarhoşken itiraf ettiği şeyi, bir şaka ya da saçmalama olarak geçiştiremeyecek. Yaptığı şey iğrenç ve hayatım üzerinde muazzam bir olumsuz etkisi oldu..."

Açıklamayı paylaştıktan kısa bir süre sonra Llorona grubu, Instagram hesabını sildi.

ERKEKLERDE AŞIRI ESTROJENİN ETKİLERİ

Östrojen, kadın cinsiyet hormonudur ancak erkeklerde de az miktarlarda bulunur. Erkeklerde östrojen, libido, ereksiyon fonksiyonu ve sperm üretiminin düzenlenmesi için gereklidir. Ancak, normalden yüksek seviyelerde bulunduğunda östrojen, bir erkeğin üzerindeki etkileri fizyolojik ve psikolojik yönleriyle zararlı olabilir.

İşte, olası etkilerden bazıları:

Jinekomasti: Östrojen seviyelerinin yükselmesi, erkeklerde meme dokusunun gelişimine yol açabilir.

Ereksiyon Bozukluğu: Cinsel işlev için östrojen gerekli olmasına rağmen, fazlası libido üzerinde olumsuz etki yaparak ereksiyon bozukluğuna neden olabilir.

Libido Azalması: Östrojenin yüksek seviyeleri, testosteron üretiminin baskılanmasına ve cinsel arzunun azalmasına yol açabilir.

Kısırlık: Yüksek östrojen seviyeleri, sperm sayısında ve hareketliliğinde azalmaya, potansiyel olarak kısırlığa neden olabilir.

Duygusal Değişiklikler: Erkeklerde östrojen seviyelerindeki bir dengesizlik, ruh hali değişiklikleri, sinirlilik ve bazı durumlarda depresyona yol açabilir.

Yağ Dağılımı: Östrojen, vücudun yağı nereye depoladığını etkiler. Erkeklerde östrojen seviyelerinin yüksek olması, kalçalar ve uyluklar çevresinde artan yağ gibi daha feminen bir yağ dağılımı paternine yol açabilir.

Kemik Sağlığı: Östrojen, hem erkeklerde hem de kadınlarda kemik sağlığı için önemlidir. Ancak, yaşlanan erkeklerde düşük östrojen seviyeleri osteoporoz riskini artırırken, yüksek östrojen seviyelerinin erkek kemik sağlığı üzerindeki etkileri daha az belirgindir.

Metabolik Etkiler: Erkeklerde yüksek östrojen seviyeleri, metabolizma üzerinde de etkilere sahip olabilir ve tip 2 diyabet ve kardiyovasküler problemler gibi durumlara yol açabilir.