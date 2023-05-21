Yayınlanma: 21.05.2023 - 14:34

Güncelleme: 21.05.2023 - 14:34

'Notam' ve 'Notam serileri' en çok aratılan konular arasına girdi. ''Notam nedir? Notam serileri nedir?'' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...

NOTAM NEDİR?

NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir. İngilizce "notice to airmen" (havacılara bildiri) kavramının kısaltmasıdır. ICAO konvansiyonu - Annex 15 gereğince ilgili havacılık otoriteleri ve hava meydanları tarafından yayımlanırlar.

NOTAM metninin büyük bir kısmı kısaltma ile akronimlerden oluşur ve İngilizce olarak yayımlanır.

NOTAM SERİLERİ NEDİR?

Uluslararası NOTAM serileri, İngilizce olarak A, B, C, S harfleriyle tanımlanan 4 ayrı seri halindedir:

A Serisi

A Serisi, genel kuralları, Navigation ve Communication kolaylıkları, FL 245 ve üzerinde yer alan hava sahası kısıtlama ve aktiviteleri ile uluslararası trafiğe açık havalimanlarına ilişkin bilgileri içerir.

B Serisi

B Serisi, FL 245’in altında yer alan havasahası kısıtlamaları ve aktivitelerine ilişkin bilgilerle FIR uçuşlarla doğrudan ilgisi olan ve FIR’lar içerisinde ulusal trafiğe açık olan meydanlarla ilgili bilgileri içerir.



C Serisi

C Serisi, VFR uçuşlara izin verilen havaalanlarına ve VFR aktivitelerine ilişkin bilgilerin olduğu seridir.

S Serisi

S Serisi, meydan operasyon sahasında kar, buz, sulu kar veya su birikintisi nedeniyle oluşan ve operasyonu etkileyen durumları belirten seridir. Annex -15’e göre hazırlanır ve ayrı bir seri numarası ile yayımlanır.







