Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:20

Güncelleme: 29.11.2024 - 14:20

TikTok, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında gezerken “NPC” etiketli bir paylaşım görüldüğünde NPC'nin ne demek olduğu sosyal medyada merak ediliyor. Peki, NPC nedir? NPC ne demek? NPC açılımı ne? NPC insan kime denir?

NPC NEDİR, AÇILIMI NE?

Günümüzde sıklıkla sorulan NPC ne demek sorusuna yanıt olarak; NPC açılımı, “Non-Player Character” kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Bu terim Türkçe’de “Oyuncu Olmayan Karakter veya Oyuncu Dışı Karakter” anlamına gelir. NPC’ler, video oyunları ve diğer oyunlarda, oyun dünyası içerisinde oyuncularla etkileşim kuran, ancak gerçek bir kişi tarafından yönlendirilmeyen karakterlerdir.

NPC’ler oyuna göre oyun içerisinde oyuncuya görevler verir, ticaret yapar, bilgi sunar ya da hikaye içerisinde çeşitli roller üstlenirler. NPC’ler oyunun yapay zekası tarafından kontrol edilir ve önceden planlanmış senaryolara göre hareket ederler.

Oyunların içerisinde pek çok NPC karakter bulunabilir. Örneğin, dükkân sahipleri, oyunculara eşya satar veya eşya alırlar. Görev veren NPC’ler, oyunculara görevler verir ve hikaye içerisinde önemli roller oynarlar. Saldırgan NPC’ler, oyunculara saldırabilir ve onlarla savaşabilir. Oyunların içerisindeki bu tür karakterler, oyun dünyasının daha çeşitli olmasını sağlar.

NPC İNSAN KİME DENİR?

NPC insan terimi, oyun tarafından kontrol edilen karakterleri tanımlayan oyun dünyasında kullanılan bir terimden türetilmiştir. NPC insan argoda kendi aklıyla düşünemeyen kişi anlamına gelir. Gerçek hayatta NPC, nesnel düşünmeyen kişi olarak açıklanır.