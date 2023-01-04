Nur Sürer'i şok eden ölüm ilanı!

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:40

Usta oyuncu Nur Sürer, ilk bölümden beri yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden ayrıldı. Oyuncunun vedasının ardından oynadığı karakter için gazetelere ölüm ilanı verildi.

ÖLÜM İLANI PANİK YARATTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölüm ilanının Nur Sürer'den habersiz hazırlandığı ve usta oyuncunun Feride İpekoğlu adı aşağıda ve küçük puntolarla yazıldığı için birçok kişinin gerçek sandığı ilanı görünce şaşırdığı öğrenildi.

Ancak yapım ve kanal onay verince de ilana müdahale etmediği öğrenildi.



