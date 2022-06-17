Nusret'in yeni işi belli oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla dünyada adını duyuran Nusret Gökçe, etten sonra kahveye el attı. Başlattığı ‘cappuccino’ akımını girişime dönüştüren Gökçe, kazancının yüzde 50'sini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak.
Tüm dünyada et tuzlama hareketi Salt-Bea ile büyük ün kazanan işletmeci Nusret Gökçe, bu kez iki yıl önce başlattığı ‘cappuccino' akımını markalaştırdı.
2019 yılında satın aldığı İstanbul Maçka’da bulunan bir otelin içine ‘Kapicciiinoo’ adlı bir mekan açan Nusret Gökçe, Brezilya'dan getirdiği kahveleri müşterileriyle buluşturacak.
Gelirinin yüzde 50’si Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak olan işletme sabah 06.30'dan akşam 22.00'ye kadar hizmet verecek.
Nusret Gökçe, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Uzun zamandır u¨zerinde c¸alıs¸tıgˆım Kapicciiiinoo markası yarın sizlerle bulus¸uyor. C¸ok mutluyum. Gu¨ne iyi bas¸lamanın adresi Kapicciiiinoo olacak. Bu mutlulugˆum adına Kapicciiiinoo'nun yıllık kazancının %50'sini C¸ocuk Esirgeme Kurumuna bagˆıs¸layacagˆım. Sizin de her ic¸ecegˆiniz kahve c¸ocuklarımızın mutlulugˆuna destek olsun” dedi.
Sosyal medyada dünyanın farklı yerlerinden 46 milyondan fazla kişinin takip ettiği Nusret Gökçe, 2020 yılında ‘cappuccino' akımı başlatmıştı. DJ Khaled, DJ Snake, J Balvin ve Dean & Dan Caten gibi ünlülerin katıldığı akım kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.
Türkiye’deki restoranlarının yanı sıra Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York, Londra ve Mikonos’ta et restoranları bulunan Nusret Gökçe'nin altın tozlu cappuccino'su çok konuşulmuştu.
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