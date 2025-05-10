Yayınlanma: 10.05.2025 - 14:55

Güncelleme: 10.05.2025 - 14:55

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın eski eşi ve ziraat mühendisi Bedriye Şahinbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. "Atatürk Cumhuriyeti’nin kadınıyım" diyen Şahinbaş’a, TBMM’de düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel rozetini taktı. Peki, Bedriye Şahinbaş kimdir? CHP'ye katılan Bedriye Şahinbaş kaç yaşında, nereli?

BEDRİYE ŞAHİNBAŞ KİMDİR?

Bedriye Şahinbaş'ın ne zaman ve nerede doğduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.

BEDRİYE ŞAHİNBAŞ'IN KARİYERİ

Bedriye Şahinbaş, ziraat mühendisidir. Tarım politikaları, kırsal kalkınma projeleri, üretim planlaması ve çevre dostu tarım uygulamaları üzerine çalışmalar yaptı.

BEDRİYE ŞAHİNBAŞ FUAT OKTAY'DAN NE ZAMAN BOŞANDI?

Bedriye Şahinbaş ve Fuat Oktay’ın evliliği uzun yıllar sürdü ancak 2022 yılında sona erdi.