Oblomov, 'Yalnız Şehir' şarkısıyla birinci yılında 'Depremi unutmayalım' diyor
6 Şubat deprem felaketi ve sonrasında yaşanmaya devam eden acıların daha birinci yılı dolmadan yüz tutmaya başladığının altını çizmek isteyen müzik grubu Oblomov, kaderine terk edilen Antakya'dan yola çıkarak tüm deprem illerinin unutulmuşluğuna dikkat çekmek için "Yalnız Şehir" şarkı ve klibini 19 Ocak'ta dijital platformlarda dinleyici ve izleyicilerle buluşturuyor.
Yolları pandemi sürecinde kesişen üç müzisyenin kurduğu Oblomov, 6 Şubat deprem felaketinin birinci yılına yaklaştığımız şu günlerde, yaşanan bu büyük acıyı ve kaderine terk edilen kadim şehir Antakya ile diğer deprem illerinin yaralarını unutturmamak adına "Yalnız Şehir" şarkısı ve klibini hazırladı. 19 Ocak'ta dijital platformlara yayınlanacak şarkı ve klibin tüm gelirleri, depremzede çocukların rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalara bağışlanacak.
Ümit Olgun (vokal), Buğra Karaçay (elektro gitar) ve Recep Demir'den (bass gitar) oluşan Oblomov, Yalnız Şehir'i, 6 Şubat sabahında bahhura ve reyhana tutunmuş bir kent olan Antakya'yı, o kentin güzel insanlarını ve o kentle aynı yıkımı yaşamış diğer kentleri unutturmamak adına hayata geçiriyorlar.
19 Ocak'ta YouTube, Spotyfy, Apple Music, Deezer, Fizy, Amazon Music, SoundCloud, Tidal, Napster ve Muud gibi dijital platformlarda dinleyici ve izleyicilerle buluşacak olan şarkı ve klibin tüm gelirleri, depremzede çocukların rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar yürüten bir kuruluşa bağışlanacak. O yüzden Oblomov, "Her dinleme ve izleme, depremzede çocuklarımızın rehabilitasyonuna katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla 'Yalnız Şehir’ Antakya’yı ve 'Yalnız Şehir' şarkımızı, yalnız bırakmayın" diyor.
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