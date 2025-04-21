Oğlunun onuruna vakıf kurdu: Farrell’dan duygulandıran açıklama

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:32

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:32

Gerçeğe Çağrı, Özgürlük Yolu, In Bruges ve Büyük İskender gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Colin Farrell, oğlunun nadir bir hastalıkla mücadelesini paylaştı. 21 yaşındaki oğlu James, Angelman Sendromu adı verilen genetik bir hastalıkla savaşıyor.

Colin Farrell, Kim Bordenave ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu James'in sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Angelman Sendromu, sinir sistemine etki ederek hareket ve denge sorunlarına, konuşma bozukluklarına, gelişimsel gecikmelere ve zihinsel yetersizliklere yol açan nadir bir hastalıktır.

Farrell, oğluyla ilgili aldığı yeni kararı açıkladı. James’i uzun süreli bakım tesisine yatırma kararı aldığını belirten ünlü oyuncu, bu kararı oğlu James’in annesi Kim Bordenave ile birlikte aldıklarını ifade etti.

"JAMES YA TEK BAŞINA KALIRSA?"

Farrell, Candis Magazine’e verdiği röportajda, kendileri bir şey olursa oğullarının yalnız kalma korkusuyla bu kararı aldığını söyledi. Ünlü oyuncu şunları söyledi:

"Bu zor bir durum. Bazı ebeveynler ‘Ben çocuğumla kendim ilgilenmek istiyorum’ diyor ve ben buna saygı duyuyorum. Ama benim korkum şu: Ya yarın kalp krizi geçirirsem ya da James'in annesi Kim de bir trafik kazası geçirirse ve o da hastalanırsa ve James tek başına kalırsa? Hala hayatta ve sağlıklıyken gidebileceğimiz, ziyaret edebileceğimiz ve bazen onu dışarı çıkarabileceğimiz sevdiğimiz bir yer bulmayı umut ediyoruz."

OĞLU JAMES İÇİN VAKIF KURDU

Colin Farrell, zihinsel engelli insanlara yardımcı olmak amacıyla bir vakıf kurduğunu da duyurdu. Konuyla ilgili olarak, "Bu konuda ilk kez konuşuyorum ve konuşmamın tek nedeni James’e bunu yapmak isteyip istemediğini soramayacak olmam. James’le sanki 21 yaşındaymış ve İngilizce dilinde mükemmel bir akıcılığa ve yaşına uygun bilişsel yeteneğe sahipmiş gibi konuşuyorum. Ancak tüm bunlarla rahat olup olmadığına dair ondan belirli bir cevap alamıyorum, bu yüzden James’in ruhunu ve ne tür bir genç adam olduğunu ve kalbindeki iyiliği bilerek bir karar vermem gerekiyor" şeklinde konuştu.

Farrell, oğlunu onurlandırmak amacıyla vakıf kurduğunu belirterek, "Dünyanın James’e nazik olmasını istiyorum. Ona nezaket ve saygı ile yaklaşılmasını istiyorum" dedi.

BİR OĞLU DAHA VAR

Ünlü oyuncunun, oyuncu Alicja Bachleda-Curus ile birlikteliğinden Henry adında bir oğlu daha bulunuyor.

ANGELMAN SENDROMU HAKKINDA

Angelman sendromu, konuşma bozuklukları, hareket sorunları, gelişimsel gecikmeler ve zihinsel yetersizliklere yol açan nadir bir genetik ve nörolojik hastalıktır. Bu sendrom, sinir sistemine etkisi nedeniyle hareket ve denge sorunları, konuşma bozukluğu veya hiç konuşamama gibi belirtilerle seyreder.