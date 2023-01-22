Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 19:03

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 19:31

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, yaptığı paylaşımla, siyasileri ağırladığı BaBaLa TV adlı YouTube kanalında yayınlanan "Açık Mikrofon" adlı ilgi gören programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini duyurmuş oldu.

İşte o paylaşım: