Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı

YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Haydi bakalıııım" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 19:03
Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı
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Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, yaptığı paylaşımla, siyasileri ağırladığı BaBaLa TV adlı YouTube kanalında yayınlanan "Açık Mikrofon" adlı ilgi gören programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini duyurmuş oldu. 

İşte o paylaşım:


Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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