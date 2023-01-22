Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı
YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Haydi bakalıııım" notunu düştü.
Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, yaptığı paylaşımla, siyasileri ağırladığı BaBaLa TV adlı YouTube kanalında yayınlanan "Açık Mikrofon" adlı ilgi gören programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini duyurmuş oldu.
İşte o paylaşım:
Haydi bakalıııım =) #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/kHPsVA43fh— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) January 22, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda
- 3 geçiş senaryosu
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- 'Başarısız bir taşralı'nın hukuk zaferi
- RTÜK üyesi Taşcı'dan Kütahyalı'ya dava
- Seçim tarihi çıkışı
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!