Öksürüğü bıçak gibi kesen doğal karışım...

Yayınlanma: 13.04.2025 - 21:44

Güncelleme: 13.04.2025 - 21:44

Kış aylarında sıkça karşılaşılan kuru ve balgamlı öksürük, gündelik yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. İlaç kullanmadan, doğal yollarla öksürüğü hafifletmek isteyenler için evde kolayca hazırlanabilecek şifalı kürler öne çıkıyor. İşte zeytinyağı, pekmez ve limonla hazırlanan, nesiller boyu aktarılan etkili bir öksürük kesici tarif ve dikkat edilmesi gerekenler...

Öksürüğe Karşı Doğal Kür Tarifi

Bu kür, boğazı yumuşatarak öksürük krizlerini hafifletmeye yardımcı olur. Malzemeler doğal ve mutfaklarda sıkça bulunan ürünlerden oluşuyor.

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pekmez

Biraz limon suyu

HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI:

Zeytinyağı, pekmez ve taze sıkılmış limon suyunu bir kaseye alın.

Malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez, aç karna tüketin.

Karışım, zeytinyağının yumuşatıcı etkisi, pekmezin bağışıklık destekleyici özelliği ve limonun C vitaminiyle birleşerek boğazı rahatlatır ve öksürüğü azaltır.