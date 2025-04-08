Oktay Kaynarca’dan Süleyman Çakır paylaşımı: '21. vefat yıl dönümünde…'
Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin 21. ölüm yıl dönümünde sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarını duygulandırdı.
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Süleyman Çakır, vefatının 21. yılında bir kez daha anıldı.
Dizide Çakır karakterine hayat veren usta oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakteri, dizinin 45. bölümüne kadar önemli bir rol üstlenmişti. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı karakter, dizi tarihine damgasını vurmuş ve seyircinin hafızasında derin izler bırakmıştı.
60 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “21. vefat yıl dönümünde merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle.” notunu düşerek geleneği bozmadı. Kaynarca’nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranlarından çok sayıda yorum aldı.
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