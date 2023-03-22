Okuma yazmayı askerde öğrendi, 4 kitap çıkardı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:00

Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Çatak köyünde dünyaya gelen Şaban Altay, köyde okul olmadığı için eğitim göremedi. Altay, Bucura köyünde çobanlık yaptığı ailenin çocuklarının yardımıyla önce okuma, sonra da askerde vatani görevini yaparken verilen eğitimle yazmayı öğrendi.

Askerde okumayı da geliştiren Altay, yaşamı boyunca yaşanmış ve kurgu hikayeler üzerine 4 kitap yazdı.

"İNSANLARA MEKTUPLAR YAZARAK YAZIMI GELİŞTİRDİM"

Esnaf emeklisi evli ve 4 çocuk babası Altay, 'Yılanın Yılanlığı', 'Yorganım Duvarda Asılı Kalırsa', 'Ayı Miman Aşkı', 'Sıradışı Börekçiden Sıradışı Hikayeler' isimli kitaplarını okuyucu ile buluşturduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bizim köyde okul yoktu. Çocukken 7 sene çobanlık yaptım. Çobanlık yaptığım köyde okul vardı. Orada okuyan çocuklara çok özeniyordum, önlük giyerler, kitapları olurdu. Çoban olduğum evin kız çocuklarından harfleri ve okumayı öğrendim. 20 yaşında askere gittiğimde okumam çok muntazamdı. Askerliğimi yaptığım Ankara Mamak’ta ‘Ali Okulu’na gittim. Burada 2 aylık eğitimler veriliyordu. Orada ben yazmayı öğrendim. İnsanlara mektuplar yazarak yazımı geliştirdim. İlk kitabımı da orada okudum, Aziz Nesin’in bir kitabıydı."

Askerden sonra esnaflık yaptığını; ama okuma ve yazma tutkusunu devam ettirdiğini ifade eden Altay, "Çorlu’da, İzmit’te ve Ilgaz’da esnaflık yaptım. Pastacılık yaptığım için yazmaya mecburdum. Doğum günü, nişan günü için pastalara yazı yazmam lazımdı. İlk kitabım 2016 yılında basıldı. Kitabım milli kütüphaneye de girdi ve ödül aldı. İkinci kitabım 2017, son iki kitabım da 2023’te yayımlandı. Kitaplarımdan Ayı Miman Aşkı kurgu bir eser. Diğer kitaplarım da hep yaptığım gözlemleri barındırıyor. Hepsi yaşanmış hikayeler. İnsanlar bir tek kitaba verdiği paranın karşılığını alır. Kitaba para verirsen kitap sana mutlaka bir şey verir. Kitabın eskisi olmaz, mutlaka okumamız gerekiyor" diye konuştu.