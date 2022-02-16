Öldürülen görüntü yönetmeninin eşi, Alec Baldwin'e dava açtı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 10:17

"Rust" filminin çekimleri sırasında öldürülen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in kocası, Baldwin'e ve set güvenliğinden sorumlu kişilere dava açtı.

Halyna Hutchins'in kocası ve 9 yaşındaki oğlu adına açılan davada ünlü oyuncu ve şirket “ölüme neden olmakla” suçlanıyor.

Ailenin avukatı Brain Panish, “Tetik devreye girmedikçe ve horozu çekilmedikçe silah ateşlenemez. Yani silah Baldwin'deydi, silahın horozunu çektiğini söylüyor. Ateş etti. Kadın öldürüldü” dedi.

Baldwin ve set ekibi ölüme sebebiyet verme suçundan mahkemeye çıkacak.

Alec Baldwin, 21 Ekim'de "Rust" filminin setinde kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Aynı olayda yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİN BABASI KONUŞMUŞTU

ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in Ekim ayında film setinde kullandığı kuru sıkı tabancadan çıkan mermilerle dizinin görsel yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesinin ardından Hutchins’in babası ilk kez konuşmuştu.

"CİNAYETTEN KISMEN SORUMLU"

Rust görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in babası, Alec Baldwin’i kızını yanlışlıkla vurduğu için suçlarken, yıldızın cinayetten en azından ‘kısmen sorumlu’ olduğunu söylemişti.

Halyna Hutchins’in babası Anatoly Androsoviç, İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte, “Bana göre silah Baldwin’in elinden ateşlediği için en azından kızımın ölümünden ‘kısmen sorumlu tutulmasını’ beklerdim. Şu anki durumda sorumlu tutulmayacağını anlamak benim için zor oldu” demişti.

61 yaşındaki baba, Baldwin’in Hutchins’i öldüren silahın tetiğini çekmeden ateş ettiği iddiasını da anlamlandıramadığını söylemişti.

Androsovych, “Tabanca, tetiğe basılmadan ateş etmeyen bir silah türüdür ve Alec bu atışa neden olmaktan kısmen suçludur” diye konuşmuştu.