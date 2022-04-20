Ölen kızları için iPhone şeklinde mezar taşı diktiler

20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:34

Yeni Zelandalı Theresa Matautia için yaptırılan iPhone şeklindeki mezar taşı TikTok'ta paylaşılınca viral oldu. Geoff Matautia'nın, kız kardeşi hakkında 5 gün önce yayımladığı video 22 milyondan fazla kez izlenirken 3 milyonu aşkın beğeni aldı.

Theresa Matautia, Ağustos 2018'de 15 yaşındayken intihar etmişti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; söz konusu görüntülerde ailenin, Yeni Zelanda geleneklerine uygun şekilde mezarlıkta piknik yaptığı görülüyor.

Geoff Matautia bir sonraki videosunda ise kardeşinin cep telefonuna çok sık baktığını, adeta yapıştığını ve bu yüzden söz konusu mezar taşını yaptırdıklarını söyledi:

"Herkes kayıpla aynı şekilde baş etmiyor. Ailemiz bunu farklı bir şekilde yaptı."

"BU VİDEOYA GÜLMENİZE İZİN VERİYORUZ"

Geoff Matautia, kafasının karıştığını söyleyen kullanıcılar için ise şöyle konuştu:

"Bu videoya gülmenize izin veriyoruz. Theresa'nın ölümünün üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. Ailem bununla nasıl başa çıkacağını yeni öğrendi."

Mezar taşında Theresa Matautia'nın ebeveynleri ve kardeşlerinden gelmiş gibi görünen mesajlar yer alıyor. Annesinin mesajında "Benim elimi tutan senin küçük elinin anısı kalbime sıcak bir parıltı getiriyor. Seni özledim güzel kızım" yazıyor.

Babanın mesajı ise şu şekilde:

"Bugün, tıpkı her gün gibi, seni düşünüyorum tatlım. Seni özlüyorum ve seni seviyorum küçük meleğim."

Video ayrıca binlerce yorum aldı. Bir kullanıcı "Lütfen telefonu düzenli şekilde güncelleyin. Theresa yenilerini hak ediyor" derken, bir başkası ise "Benzersizliği ve mesajları içine yerleştirme fikri güzel. Theresa bunu severdi gibi geliyor" yorumunda bulundu.