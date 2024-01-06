'Ölümlü Dünya 2' 200 milyon TL hasılatla sinema tarihine geçti

Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya 2, vizyona girdiği andan itibaren büyük rağbet gördü. Çok beğenilen devam filmi ilk filmin gişe rekorunu geçerken, tüm Türkiye'de en çok hasılat yapan film oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:59
'Ölümlü Dünya 2' 200 milyon TL hasılatla sinema tarihine geçti
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"Ölümlü Dünya 2" filmi, Türk sinema tarihinde büyük bir başarıya imza attı. Ali Atay'ın hem yönetip hem de yazar ekibinde yer aldığı komedi filmi, bir dizi önemli başarı elde etti. İlk olarak bu yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı film olma unvanını kazanan yapım, ardından 5 hafta içinde 1 milyon 562 bin 381 seyirciye ulaştı.

Şimdi ise "Ölümlü Dünya 2", 200 milyon 673 bin 312 TL hasılat elde ederek Box Office Türkiye'de "tüm zamanların en çok hasılata ulaşan filmi" unvanını kazandı.

Filmde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan gibi usta oyuncular yer aldı.



Ölümlü Dünya 2 Ali Atay Feyyaz Yiğit

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