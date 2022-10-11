Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın tahlil sonuçlarını eşinden böyle öğrendi
Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın, boğazındaki sorun nedeniyle parça aldırmıştı. Akın, tahlil sonuçlarını eşi Sönmez Köksal'dan böyle öğrendi.
Yeşilçam'da birçok filmde rol almış olan başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren usta oyuncu Filiz Akın, iki ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve üç gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavi sürecini tamamlayan Filiz Akın, ardından normal odaya alınmıştı.
FİLİZ AKIN TAHLİL SONUCUNU BÖYLE ÖĞRENDİ
Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Ünlü oyuncu, tahlil sonuçlarının temiz çıktığını öğrendi.
Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden... İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle... Günaydın... " ifadelerini not düştü.
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