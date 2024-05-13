Oprah Winfrey 'diyet programları' nedeniyle yıllar sonra özür diledi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:17

Güncelleme: 13.05.2024 - 17:17

Oprah Winfrey, toksik diyet kültürünün büyük destekçilerinden biri olduğu için özür diledi.

Dünyaca ünlü ABD'li televizyoncu, sunuculuğunu üstlendiği YouTube programında, sağlıksız ve gerçek dışı beslenmenin yaygınlaşmasındaki rolü nedeniyle pişmanlığını dile getirdi.



"Bu diyet kültürünün ısrarlı destekleyicisi oldum" diyen 70 yaşındaki Oprah Winfrey; "Dergilerde, 25 yıldır talk show'umda, tüm platformlarımda bunun büyük katılımcısıydım.

"Size kaç tane kilo verme ve değişim programı yaptığımı anlatamam ve bunlar televizyonda çalışmaya başladığımdan beri vazgeçilmezim oldu" diyen Oprah Winfrey, 'The Oprah Winfrey Show' adlı programında 1980'lerin sonunda seçtiği zayıflama konularından dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Sıvı diyeti sırasında aylarca kendini aç bırakan talk - show sunucusu; "Programlar, kendinizi sıvı bir diyetle aç bırakmanın, ne benim ne de başkasının destekleyemeyeceği bir standart oluşturduğu mesajını verdi. Bunu daha önce de söylemiştim, ertesi gün verdiğim kiloları geri almaya başladım" dedi.

"Bu, kendimi aylarca aç bıraktığım sıvı diyetiyle sonuçlanan kısır bir yo - yo döngüsünün başlangıcıydı" diyen Oprah Winfrey; "Bütün dünya sana onun sevilmeye değmediğini söylerken kendi bedenini sevmek gerçekten çok zor" ifadesini kullandı.



Oprah Winfrey, aralık ayında verdiği röportajda, diyetine kilo verme ilacı eklediğini itiraf etmişti.

