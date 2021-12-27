Orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için davalık olan Fatih Ürek'e kötü haber

10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığı gerekçesiyle mahkemelik olan Fatih Ürek hakkında karar verildi. Hakim, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığına hükmederek, ücretin ödenmesine karar verdi. Kararın bozulmasını talep eden sanatçının itirazı da reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:42
Orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için davalık olan Fatih Ürek'e kötü haber
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Şarkıcı Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar,şarkıcının kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla 2014'te dava açmıştı.

Mühürdar, Ürek'in SGK'ya verilmesi gereken belgeleri teslim etmediğini, sigorta primleri de yatırmadığını iddia etmiş, Ürek ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dosyasına sunmuştu.

3 BİN 581 GÜNÜN ÖDENMESİ İSTENDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre; hakim, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığına hükmederek, ücretin ödenmesine karar verdi. Ürek, kararın bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu ama mahkeme bu itirazı reddetti.

"BU KARAR SANATÇILAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE"

Ünlü şarkıcı bu karara da itiraz etti. Dosya, Yargıtay'a gönderildi. 

Yargıtay da, Bölge Adliye Mahkemesi kararının yerinde olduğuna hükmetti. Mühürdar'ın avukatı Gökhan Alpertunga "Bu karar sahne ve performans sanatçıları açısından emsal niteliğindedir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla avukatı Gökhan Alpertunga aracılığıyla 2014 yılında İstanbul İş Mahkemesine başvurarak dava açmıştı.

Mührüdar'ın avukatı Alpertunga dava dilekçesinde, müvekkili Mühürdar'ın 2002 yılında Ürek'in yanında orkestra şefi olarak işe başladığını, fakat ünlü sanatçı Fatih Ürek'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgeleri kuruma teslim etmeyerek, sigorta primleri de yatırılmadığını iddia etmişti. 2012 yılında işine son verilinceye kadar ücret karşılığı çalışmasına rağmen, işveren Ürek'in bu sigortaya bildirmediğini ileri sürmüştü.

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