Orman yangınında 2 bin 500 yıllık tarihi kale de yandı!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:42

Güncelleme: 26.08.2023 - 12:42

Çanakkale’de 22 Ağustos Salı günü saat 11.30 sıralarında merkeze bağlı Damyeri köyünde tarım arazisinde başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 48 saat sonra havadan ve karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 12 köy etkilendi. 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel ve 790 kara aracı ile yangın kontrol altına alındı.

Yangında çok sayıda yerleşim yerinin yanı sıra, dam, ağıl, bağ ve bahçe etkilenirken, Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde kentin tek içme ve kullanma suyu Atikhisar Barajı yakınında bulunan Roma dönemine ait 2 bin 500 yıllık Atikhisar Kalesi’de alevlere teslim oldu.

Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Atikhisar Kalesi siyaha büründü. Yeşil doğa kaplı çevresi ve kale kalıntılarıyla yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Atikhisar Kalesi, Çanakkale’deki orman yangınları sonrası adeta siyaha büründü. Yangınlar, Atikhisar Kalesinin son hali drone ile görüntülendi.